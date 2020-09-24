Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı - Son Dakika

Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı

Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı Pamukkale Belediyesi'nin binden fazla kitap bağışında bulunduğu Zümrütevler Ortaokulunun yeni oluşturduğu kütüphaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Avni Örki'nin gitar çalması renkli görüntüler oluşturdu.

Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi'nin binden fazla kitap bağışında bulunduğu Zümrütevler Ortaokulunun yeni oluşturduğu kütüphaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Avni Örki'nin gitar çalması renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, örnek bir uygulamada daha yer aldı. İlçenin öğrenci yoğunluğu fazla olan okullarından Zümrütevler Muhtarı Recep Aksoy, Zümrütevler Ortaokulu Müdürü Mehmet Vaybil ve Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Bağ, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret ederek, okulda kütüphane oluşturacaklarını ve kitaplara ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bu konuda adım atan Başkan Örki, kütüphane için gerekli olan biden fazla kitabı Zümrütevler Ortaokulu kütüphanesine bağışladı. Başkan Örki, kitapların bulunduğu kutuyu kendi taşıyarak kütüphanenin raflarına kendi elleriyle dizdi. Öğrencilerin de yardımı ile okulun kütüphanesinin rafları kitaplarla doldu. Ayrıca Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zümrütevler Ortaokulu'nun sınıflarını gezerken, müzik odasında gitar çalması dikkatlerden kaçmadı.

"Eğitim için her şeyi yaparız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, okulların eğitime başladığı günlerde kütüphanenin kitaplarla doldurulduğunu ifade ederek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Korona virüs nedeniyle eğitim öğretim dönemi buruk başladı. Alınan tedbirlerle korona virüsü yenerek normal yaşamımıza dönmeyi umuyoruz. Zümrütevler Ortaokulu'nda kütüphane oluşturulmak istendiği bize ilgililer tarafından iletildi. Bizden destek istendi. Biz de seve seve bunu kabul ettik. Okulumuzun çalışkan başarılı idarecileri, velileri elbirliğiyle güzel bir odayı ortaya çıkarmışlar. Biz de belediyemizce kitapları buraya kendi ellerimizle yerleştirdik. Kütüphanemiz hayırlı olsun. Pamukkale Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime dokunan, öğrenciye dokunan, insana dokunan her türlü projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı

Avni Örki, Pamukkale, Kitap, Okul, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı - Son Dakika

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