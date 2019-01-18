Kütüphaneye Şehit Ünal Demir'in İsmini Verdiler
50 dakika önce
Bozüyük'teki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit edilen Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir adı verildi.
Bozüyük
'teki Şeyh Edebali
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde oluşturulan kütüphaneye, Irak
'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit edilen Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir
adı verildi.
Bozüyük Eğitim Hareketi (BozEH) Projesi Değerler Eğitimi kapsamında Milli Birlik ve Beraberlik etkinliği olarak düzenlenen kütüphanenin açılış törenine; Kaymakam Hasan Yaman
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya
ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in babası ve ailesi katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesiyle kütüphanede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Akgündüz
, "Tamamen okul öğrencilerinin öncülüğünde düzenlenen etkinliğimize katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bozüyük genelinde bu zamana kadar maalesef 24 şehidimiz var. Bunun artmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz" dedi.
Kaymakam Hasan Yaman ise "Türk Milleti tarih boyunca topraklarına göz diken hainlere hiçbir surette müsamaha göstermemiş ve bu uğurda evlatlarını şehit vermekten çekinmemiştir. Şu anda şehidimizin annesi ve babasının huzurunda Türk milleti adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı etkinliğin öğrencilerimizin öncülüğünde olması bizi çok memnun etmiştir. İnşallah bu güzel kütüphanede ilim yolunda nice öğrenciler yetişir" ifadelerine yer verdi.
Açılışın ardından Kaymakam Hasan Yaman derslikleri ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
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