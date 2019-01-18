Son Dakika Haberleri: Kütüphaneye Şehit Ünal Demir'in İsmini Verdiler

Kütüphaneye Şehit Ünal Demir'in İsmini Verdiler

50 dakika önce

Bozüyük'teki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit edilen Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir adı verildi.

Kütüphaneye Şehit Ünal Demir'in İsmini Verdiler, System.String[]
Bozüyük'teki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit edilen Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir adı verildi.

Bozüyük Eğitim Hareketi (BozEH) Projesi Değerler Eğitimi kapsamında Milli Birlik ve Beraberlik etkinliği olarak düzenlenen kütüphanenin açılış törenine; Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in babası ve ailesi katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle kütüphanede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Akgündüz, "Tamamen okul öğrencilerinin öncülüğünde düzenlenen etkinliğimize katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bozüyük genelinde bu zamana kadar maalesef 24 şehidimiz var. Bunun artmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz" dedi.

Kaymakam Hasan Yaman ise "Türk Milleti tarih boyunca topraklarına göz diken hainlere hiçbir surette müsamaha göstermemiş ve bu uğurda evlatlarını şehit vermekten çekinmemiştir. Şu anda şehidimizin annesi ve babasının huzurunda Türk milleti adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı etkinliğin öğrencilerimizin öncülüğünde olması bizi çok memnun etmiştir. İnşallah bu güzel kütüphanede ilim yolunda nice öğrenciler yetişir" ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Kaymakam Hasan Yaman derslikleri ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Bozüyük, Ünal Demir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:51:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphaneye Şehit Ünal Demir'in İsmini Verdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]