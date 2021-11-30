KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ - Son Dakika
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KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

30.11.2021 02:14

İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 8855 ada 1-7 parsel ve tescil harici alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 29. 11. 2021 - 28. 12.

KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 8855 ada 1-7 parsel ve tescil harici alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 29. 11. 2021 - 28. 12. 2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

DOSYALAR Açıklaması

Kaynak: Habermetre
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Balıkesir, imar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ - Son Dakika
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