KUVA-İ MİLLİYE MAH. 12721 ADA 1 PARSEL VE KIZPINAR MAH. 8719 ADA 2 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 12721 ada 1 parsel ve Kızpınar Mahallesi 8719 ada 2 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05. 07. 2021 - 03. 08. 2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

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