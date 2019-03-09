Kuvay-i Milliye Destanı AASSM'de

Murat Cem Orhan şefliğinde 19 Mart Salı akşamı gerçekleşecek konser ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), etkileyici bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Ünlü orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan'ın Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuvay-i Milliye destanından esinlenerek hayata geçirdiği bir proje olan "Kuvay-i Milliye'nin İnsan Manzaraları" isimli konser, 19 Mart Salı akşamı gerçekleştirilecek. Büyük Salon'da saat 20.00'debaşlayacak ücretsiz etkinliğe giriş davetiyeleri, 11 Mart saat 10.00'dan itibaren AASSM gişesinden dağıtılacak. Her sanatsever 2 adet davetiye alabilecek.

NAZIM'IN CÜMLELERİ MÜZİK OLDU

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan, Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye Destanı'nda bulunan insan manzaralarını iki ses ve anlatıcı için hazırladı. Proje, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Utku Bayburt, anlatıcı Özgür Özaslan, solist Evrim Özkaynak, viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet sanatçısı Arda Serindağ ve Cem Ergunoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Berlin'de yaşayan Türk illüstrasyon sanatçısı Kutay Can Doğan, her bir müzikal eser için çizdiği çizimleriyle katkı koydu. Projenin detaylı dramaturjik çalışmalarını Ceren Demirel, kostüm tasarımlarını ise Gamze Kuş gerçekleştirdi.