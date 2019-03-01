Kuvayı Milliye Camii, Beylikdüzü'nde Hizmete Açıldı

Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır "Kuvayı Milliye Camii ile Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi, ilçemize hayırlı olsun.Cami ve taziye evinin yapımına katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Artan nüfus oranıyla birlikte vatandaşların ibadethane ihtiyaçlarının arttığını dikkate alarak ve vatandaşların taleplerine kulak vererek ilçeye yeni ibadethaneler ve taziye evleri kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Kuvayı Milliye Camii ile Yakuplu Mahallesi sakinlerinden genç yaşta vefat eden Emre Akkuş ve R. Can Yıldız'ın adının verildiği Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi'ni vatandaşların hizmetine açtı. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, ilçe protokolü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kuvayı Milliye Camii Dernek Başkanı ve Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol ile cami cemaati katıldı.

Kol: "Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum"

Kuvayı Milliye Camii Dernek Başkanı ve Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Mahallemizde çok büyük bir ihtiyaçtı, bu caminin yapılması. Çok büyük mücadele verdik. Ekrem Başkan'ımız da bize bu süreçte büyük destek oldu. Taziye evimize de genç yaşta vefat eden iki gencimizin isminin verilmesi bizler için çok değerli… Başkanımız bizim bu isteğimizi de kırmadı. Camimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şatır: "Cami Yapımına Öncülük Etmeye Devam Edeceğiz"

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, cuma namazı sonrası gerçekleşen ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yakuplu Mahallesi'nde hizmete açtığımız cami, bölge halkı için büyük bir ihtiyaçtı. Beylikdüzü Belediyesi olarak ibadethane ihtiyacı olan mahallerimizde cami yapılmasına öncülük etmeye devam edeceğiz. Hizmete açtığımız cami ve taziye evimiz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Çalık: "Yüreklerine Sağlık"

Açılışa katılan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ise "Yaklaşık 10-15 yıldır bu camii bekleniyordu, Yakuplu Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız tarafından. Bu camiyi, ilçemize kazandırmak Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na kısmet oldu. Bu camiyi yaptığımız toprak ve o toprağı vatan yapan bayrak, bizim için çok kıymetli… Adıyla Kuvayı Milliye ruhunu ölümsüzleştiren Kuvayı Milliye Cami ve genç yaşta vefat eden Yakuplu Mahallesi sakinlerimizden Emre Akkuş ve R. Can Yıldız'ın adını yaşatacak olan Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ellerine yüreklerine sağlık…" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yakuplu Mahallesi'ne kazandırılan açık ve kapalı olmak üzere toplam 1600 m2 alana sahip Kuva-yi Milliye Camii'nde 510 kişi kapalı alanda namaz kılabilecek. Yaklaşık 160 m2 alana sahip Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi ise 170 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.