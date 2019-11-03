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Son Dakika Güncel Kuvayı Milliye Destanı oyunu sahnelendi

Kuvayı Milliye Destanı oyunu sahnelendi

6 saat önce

Kırklareli'nde Kuvayı Milliye Destanı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kuvayı Milliye Destanı oyunu sahnelendi, System.String[]

Kırklareli'nde Kuvayı Milliye Destanı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Samsun Sanat Tiyatrosu'nun tek kişilik oyunu Kuvayı Milliye Destanı tiyatro oyunu rektörlük kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi konu alan sekiz bölümlük aynı şiirinden uyarlanan oyunda, yönetmenliği görevini de üstlenen Yaşar Gündem sahne aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, gösterinin ardından Gündem'e çiçek ve plaket takdim etti.

Tiyatro oyunun Kurtuluş Savaşı'nı soluksuz bir şekilde aktarıldığını ifade eden Özel, anlamlı ve duygu yüklü tiyatro için Gündem'e teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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