Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Sempozyumu sonuç bildirisi açıklandı

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından "Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir" uluslararası sempozyumunun sonuç bildirisi açıklandı.



Sempozyum düzenleme ve yürütme kurulu yaptığı açıklamada; "Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Mütareke döneminde başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Trakya'da birbirinden bağımsız olarak Müdafaa-i Hukuk anlayışında pek çok dernek kurulmuştu. Böyle bir örgütlenme İzmir'in işgalinden bir gün sonra Balıkesir'de de görüldü. 16 Mayıs 1919'da Okuma Yurdu toplantısından sonra bir mevlit bahanesiyle 19 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleştirilen Alaca Mescit toplantısı Balıkesir'deki örgütlenmenin ilk ciddi adımlarıdır. "Balıkesir Hareket-i Milliye Redd-i İlhak Hey'eti" adıyla bu oluşum Balıkesir'de dört mahalli kongre toplamış, Hacim Muhittin Çarıklı başkanlığında Alaşehir Kongresi örgütlenme bölgesel bir nitelik kazanmıştır. Bu dönemde halkın her kesiminden insanların katılımıyla ve büyük ölçüde sivil inisiyatif öncülüğünde Balıkesir'de milli bir şahlanışa şahit olundu. Kısa sürede örgütlenerek kongreler toplandı ve kararlar alındı. Ancak bir devlette görülebilecek fonksiyonlar uygulanarak Kuvayi Milliye cepheleri oluşturuldu. Batı Anadolu'da genişleyen Yunan işgalinin önünde, Ayvalık'tan başlayıp Bergama, Savaştepe, Soma, Akishar, Salihli ve Nazilli'ye uzanan cephelerin sevk ve idaresinin şerefi Balıkesir'e aittir.16 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak, İngilizlerin Sevr taslağını Osmanlı Hükümetine kabul ettirmek amacıyla başlattırdıkları 22 Haziran 1920'de genel Yunan taarruzu sonucu, Balıkesir'in işgale uğradığı 30 Haziran 1920 tarihine kadar bir yılı aşan bir süre Yunan ilerleyişinin durdurulması şerefi yine Balıkesir'indir. Bu direniş Ankara'da TBMM'nin toparlanması ve düzenli ordulara geçme çalışmalarına zaman kazandırmıştır. Bunlara ilaveten Balıkesir aynı zamanda Milli Mücadele'de ilk ve son askeri kurşunların atıldığı il olma şerefine de sahiptir. Bu bakımdan Milli Mücadelede Balıkesir'deki Kuvayi Milliye çalışmaları sadece Balıkesir'i ilgilendiren mahalli ölçekli faaliyetler değil, Türkiye genelinde yürütülen mücadelenin zafere ulaşmasında en büyük katkıyı sağlayan faaliyetlerdir. Balıkesir'de 30 Haziran 1920'de başlayan Yunan işgali 6 Eylül 1922'ye kadar 2 yıl 2 ay 6 gün sürmüştür. İşte, ümitsizliğin ve çaresizliğin hakim olduğu o karanlık günlerde bile milletin istiklalini, namus ve şerefini çiğnetmemek için Balıkesir çevresinde oluşturulan Kuvayi Milliye müfrezeleri, işgalci Yunan kuvvetleriyle kurtuluşa kadar mücadele etmiştir. Akıncı müfrezeleri Reisi sıfatıyla Balıkesir çevresindeki bütün Kuvayi Milliye birliklerini sevk ve idare eden Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem (Akıncı) Bey, Ulus ve Alaçam dağlarında Yunan jandarmasına karşı amansız bir mücadele yürütmüş ve esarete asla boyun eğmemiştir. Belirtildiği üzere Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bu kadar emek ve katkısı olan Balıkesir, İstiklal Madalyalı şehir olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Başta siyasilerimizin, üniversitelerimizin, belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının bu doğrultuda yoğun çalışmalar yapması gerekmektedir. Özellikle siyasi partilerimize mensup Balıkesir Milletvekilleri el ele vererek Balıkesirimize hem madalya hem de şerefli bir ön isim vermek için TBMM'ye ortak imzalı bir kanun teklifi vermeleri gerekiyor. İnşallah gerçekleştirilen bu sempozyum fitili ateşleyen bir kıvılcım olur. Nitekim bunun ilk semeresi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütün parti üyelerinin oybirliğiyle bu konuda alınan bir kararla sempozyum öncesinde görülmüştür.



19-22 Eylül 2019 tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilen bu uluslararası sempozyum, 7 farklı ülke ve yurt içinden gelen 150'yi aşkın akademisyen ve araştırmacının sunumuyla fevkalade başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu sempozyuma katılan bilim insanları tarafından önerilen ortak konuları iki ana başlıkta toparlamak mümkündür. 1- Milli Mücadele Balıkesir'de Kuvayi Milliye'ye öncülük eden tarihi şahsiyetlerin isimlerinin il merkezi ve ilçelerdeki caddelere, bulvarlara, meydanlara, parklara ve önemli tesislere verilerek hatıralarını yaşatıp gelecek nesillerde tarih bilinci oluşturmak, 2 - Türkiye'de Milli Mücadele konulu sempozyumlarda Ulu Türkistan coğrafyası başta olmak üzere diğer Türk beldelerinde geçmişte yürütülen milli uyanış ve mücadeleleri kıyaslayıp özdeşleştirmeye özen göstermek. Bunu sağlamak için de Türklerin yaşadığı ülkelerden, başta soydaş akademisyenler olmak üzere bu konuları çalışan diğer akademisyenleri Türkiye'ye davet ederek bilimsel katkı ve tanışıklığı arttırmak konularının son derece önemli hususular olduğu tespit edilmiştir. Bu verimli sempozyumda sunulan bildiri metinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bildiri Kitabı olarak basılacaktır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sonucun Balıkesirimize, ülkemize ve ilim alemine hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - BALIKESİR