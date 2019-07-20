Son Dakika Haberleri: "Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a" gala konseri
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"Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a" gala konseri

19 dakika önce

Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.
Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen "Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a" başlıklı konserde sahne alan orkestra ve koro, Türk bestecilere ait eserler ve düzenlemelerin melodileri eşliğinde, dinleyicilere Anadolu ezgilerinden bir seçki sundu.
Şef Cem'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, "Kuvayımilliye Destanı", "Sevda Çiceği", "Savaş Müziği", "Denizcilerin Şarkısı", "Bozkırın Sesi" ve "İzmir Marşı"nın da aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.
Serap Sağlar, Gaye Alacacı, Olcay Kavuzlu, Okan Şenozan'ın da anlatıcı olarak sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da konserin sonunda Şef Cem'i Can Deliorman ve Solist Görkem Ezgi Yıldırım'a çiçek ve plaket takdim etti.
Müzik Festivali, Beylikdüzü, Avrasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:07 Kaynak: AA
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