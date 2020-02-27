Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı - Son Dakika Magazin

Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı

54 dakika önce

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından bir çekim için parlak mayosuyla küvette poz verdiği anları paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat içeren yorum yağdı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren oyuncu, küvet pozunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

PARLAK MAYOSUYLA POZ VERDİ

Instagram hesabından 2,3 milyon takipçisi bulunan ve Gizem Karaca, masal gibi bir çekim yaptıklarını belirten oyuncu, küvetteki iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı. İki parçadan oluşan ve oldukça iddialı bir mayo tercih eden Karaca, pozunu notuyla "Sabırsızlıkla beklediğim özel çekimimden ilk kare Cem Talu farkı, emeği geçen herkese çok teşekkürler! Masal gibi bir çekim oldu" paylaştı

TAKİPÇİLERİ İLTİFAT YAĞDIRDI

Oyuncunun fotoğrafına kısa sürede beğeni yağarken takipçileri iltifat yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa kalp emojisi koyarken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Çok güzel", "Güzeller güzelim", "Sen harikasın" ve "Hayatın ışığı sönse senin ışığın sönmez" gibi yorumlar yaptı.

Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı
Gizem Karaca, Instagram, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
07:27 Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 08:21:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]