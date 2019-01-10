Kuvetli Lodos Minareyi Yıktı
45 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde esen kuvvetli lodos nedeniyle cami minaresi yıkıldı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde esen kuvvetli lodos nedeniyle cami minaresi yıkıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi Güney Mahallesi Camii'nin 15 metre yüksekliğindeki minaresi gece meydana gelen kuvvetli lodos nedeniyle yıkıldı. Minarenin yıkılması esnasında camii bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yıkılan camii minaresinde büyük çapta hasar meydana geldi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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