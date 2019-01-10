Son Dakika Haberleri: Kuvetli Lodos Minareyi Yıktı

Kuvetli Lodos Minareyi Yıktı

45 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde esen kuvvetli lodos nedeniyle cami minaresi yıkıldı.

Kuvetli Lodos Minareyi Yıktı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde esen kuvvetli lodos nedeniyle cami minaresi yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi Güney Mahallesi Camii'nin 15 metre yüksekliğindeki minaresi gece meydana gelen kuvvetli lodos nedeniyle yıkıldı. Minarenin yıkılması esnasında camii bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yıkılan camii minaresinde büyük çapta hasar meydana geldi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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