Kuveyt 12 Iraklı balıkçıyı gözaltına aldı - Son Dakika

Irak ile Kuveyt arasında 2013 yılında imzalanan deniz seyrüseferinin düzenlenmesi anlaşması uyarınca Khor Abdullah Kanalı iki ülke arasında bölünmüştü. - BASRA

Irak'ın güneyinde Basra 'daki polis kaynaklarına göre Khor Abdullah Kanalı yakınlarında balık avlayan 12 Iraklı, Kuveyt Sahil Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Iraklı balıkçıların teknelerine de el koyulduğu belirtildi.

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