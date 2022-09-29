Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi

29.09.2022 22:34
Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi

KUVEYT, 29 Eylül (Xinhua) -- Çinli otomobil markaların sergilendiği Dragon Gear 2022 adlı otomobil fuarı, Kuveyt'in Hawalli Valiliği'nde Çarşamba günü başladı.

KUVEYT, 29 Eylül (Xinhua) -- Çinli otomobil markaların sergilendiği Dragon Gear 2022 adlı otomobil fuarı, Kuveyt'in Hawalli Valiliği'nde Çarşamba günü başladı. Çinli otomobil markalarının Kuveyt'te ilk kez sergilendiği ve altı Çin otomobil markasından farklı modellerin yer aldığı özel fuar, 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi

Kuveyt'in Hawalli Valiliği'nde Çinli otomobil markalarının sergilendiği otomobil fuarın da bir otomobili deneyen bir ziyaretçi, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi

Kuveyt'in Hawalli Valiliği'nde Çinli otomobil markalarının sergilendiği otomobil fuarını ziyaret eden insanlar, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi

Kuveyt'in Hawalli Valiliği'nde Çinli otomobil markalarının sergilendiği otomobil fuarın dan bir kesit, 28 Eylül 2022.(Fotoğraf: Asad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt'te Çinli Markaların Yer Aldığı Otomobil Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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