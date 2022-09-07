Huawei, İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Kuveyt'te Teknoloji Alışverişi Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Huawei, İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Kuveyt'te Teknoloji Alışverişi Toplantısı Düzenledi

07.09.2022 14:00
Huawei, İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Kuveyt'te Teknoloji Alışverişi Toplantısı Düzenledi

KUVEYT, 7 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Huawei Salı günü, Kuveytli genç yeteneklerin becerilerini artırmak ve iki ülke arasında bilim-teknoloji alışverişini teşvik etmek amacıyla verdiği bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) eğitim programı için bir mezunlar toplantısı düzenledi.

KUVEYT, 7 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Huawei Salı günü, Kuveytli genç yeteneklerin becerilerini artırmak ve iki ülke arasında bilim-teknoloji alışverişini teşvik etmek amacıyla verdiği bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) eğitim programı için bir mezunlar toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2022 "Geleceğin Tohumları" eğitim programı katılımcıları projelerini sundu ve inovasyonlarıyla ilk üçe giren öğrenciler ödül aldı.

Çin'in Kuveyt Büyükelçisi Zhang Jianwei açılış konuşmasında, Çin'in teknoloji alanında daha fazla işbirliği fırsatları sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. "Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Kuveyt'in 2035 Vizyonu arasındaki sinerjiyi, özellikle iki ülke arasındaki teknoloji işbirliğinde aktif olarak desteklemeye devam edeceğiz" diyen Büyükelçi, Çin-Kuveyt işbirliğinin, Geleceğin Tohumları'nın mezunları gibi beceri sahibi BİT yetenekleri gerektirdiğini de sözlerine ekledi. Kuveyt Bilimi Geliştirme Vakfı'nın İnovasyon ve Girişim Müdürü Bassam AlFeeli de toplantıda Kuveyt'in, çok sayıda öğrencinin BİT konusunda eğitilmesinde Huawei gibi şirketlerin katkısına değer verdiğini söyledi. AlFeeli, "Kuveyt'in 2035 Vizyonu'nun dijital dönüşüm hedeflerini desteklemek için, yeterli nitelikli genç yetiştirmeye uygun hızlandırılmış bir yetenek geliştirme programı gerekiyor" dedi. 2008 yılında başlatılan program, yetenekli yerel BİT yeteneklerini geliştirmeyi ve ülkeler ve kültürler arasında iletişim köprüsü kurmayı amaçlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Huawei, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huawei, İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Kuveyt'te Teknoloji Alışverişi Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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