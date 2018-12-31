Son Dakika Haberleri: Kuveyt, Arap Birliği Kararı Olmadan Suriye'deki Büyükelçiliğini Açmayacak

Kuveyt, Arap Birliği Kararı Olmadan Suriye'deki Büyükelçiliğini Açmayacak

2 saat önce

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah, Arap Birliği kararı olmadan Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmayacağını söyledi.

Kuveyt, Arap Birliği Kararı Olmadan Suriye'deki Büyükelçiliğini Açmayacak, System.String[]
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah, Arap Birliği kararı olmadan Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmayacağını söyledi.

Carullah, Al Jazeera televizyonuna konuya dair açıklamalarda bulundu.

Kuveytli Bakan Yardımcısı, Arap Birliği kararı olmadan Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Carullah, ayrıca Suriye rejiminin yayımladığı ve kendi isminin de yer aldığı terör listesinde bahsi geçen iddiaları kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının bugün, Suriye rejiminin yayımladığı terör listesine tepki olarak Suriye Maslahatgüzarı Gassan Ancerini'yi geri çağırdığı belirtilmişti.

Kuveyt'te yayımlanan Es-Siyase gazetesi dün, Suriye rejiminin, aralarında Halid el-Carullah'ın da olduğu siyasi, milletvekili ve İslam davetçisi 30 Kuveytliyi terör listesine aldığını yazmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçen hafta perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin 7 yıl sonra yeniden görevine başladığını duyurmuştu.

BAE'nin açıklamasından bir gün sonra Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada da "Bahreyn'in Suriye Büyükelçiliği'nin çalışmalarına devam ettiği ve Şam'la ilişkileri sürdürmekte kararlı olunduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Kasım 2011'de barışçıl gösterileri şiddet kullanarak bastırması sebebiyle Arap Dışişleri Bakanlarının aldığı ortak karar doğrultusunda Suriye'nin üyeliğini dondurmuştu.

Suriye rejimi geçen ay yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaları durumunda bundan memnuniyet duyacağını kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:34 Kaynak: AA

Şam, Suriye, Arap Birliği, Kuveyt, Dünya
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