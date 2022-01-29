Kuveyt, Bağdat Havalimanı saldırısından sonra Irak uçuşlarını geçici olarak askıya aldı - Son Dakika

Kuveyt'in, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonrasında Irak'a uçuşları askıya aldığı belirtildi.
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 28 Ocak sabaha karşı 6 füzeyle düzenlenen saldırının akabinde Kuveyt Airways'den yazılı açıklama yapıldı.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresinin talimatları doğrultusunda, Irak seferlerinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Irak'taki mevcut şartlar nedeniyle bu kararın alındığı belirtilirken, Sivil Havacılık Genel İdaresinden gelecek yeni talimatların kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
Irak'ta Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesi dün, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarılmıştı.
Kaynak: AA
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