Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle "bölgesel gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
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Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle "bölgesel gelişmeleri" görüştü

14.09.2022 00:22
Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle "bölgesel gelişmeleri" görüştü

Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "bölgesel gelişmeleri" değerlendirdi.

Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "bölgesel gelişmeleri" değerlendirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Sabah'ı, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mektubu Bin Selman'a teslim etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Kuveyt haber ajansı KUNA, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yollanan mektubun ikili ilişkilerin güçlendirilmesiyle alakalı olduğu bilgisini geçti.

Kuveyt Başbakanı Sabah, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Kuveyt'te yeni hükümet 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle 'bölgesel gelişmeleri' görüştü - Son Dakika

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