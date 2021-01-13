Kuveyt Başbakanı istifa etti - Son Dakika

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah görevinden istifa etti. Başbakan Es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu duyuruldu.
Öte yandan Kuveyt'te muhalif milletvekilleri 5 Ocak'ta anayasa ihlalleri ve farklı konularda Başbakan Es-Sabah aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermişti. Önergenin ardından kabine üyeleri dün Başbakan Es-Sabah'a istifalarını sunmuştu.
-İHA-
Kaynak: İHA
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