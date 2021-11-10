Kuveyt basını: Kuveyt, Lübnan vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu - Son Dakika

Kuveyt'in bir süredir Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Lübnan'ın vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğu bildirildi.

Kuveyt'te yayın yapan "El-Kabs" gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında devam eden kriz nedeniyle İçişleri Bakanlığının yeni bir karar aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının yeni bir duyuruya kadar Lübnan vatandaşları için tüm kategorilerde vize işlemlerini durdurduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın iş vizesi dahil aile, turistik, ticari veya resmi her türlü vize işlemini kapsadığı, yalnızca ikamet izni olan Lübnan vatandaşlarını kapsamadığı aktarıldı.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.