Kuveyt basını: Kuveyt, Sudan vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu - Son Dakika

Kuveyt'in, askeri müdahale nedeniyle bir süredir iç karışıklık yaşayan Sudan'ın vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğu bildirildi.

Kuveyt'te yayın yapan "El-Kabes" gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Sudan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir karar aldığı ve bunu sözlü olarak İkamet İşleri Dairesi'ne ilettiği belirtildi.

Yeni bir duyuruya kadar Sudan vatandaşları için tüm kategorilerde vize işlemlerinin durdurulduğu kaydedilen haberde, söz konusu kararın iş vizesi dahil aile, turistik, ticari veya resmi her türlü vize işlemini kapsadığı, yalnızca ikamet izni olan Sudan vatandaşlarını kapsamadığı aktarıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların "sivil itaatsizlik" ve grev çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı eylemler sürüyor.

Ülkede askeri müdahaleye tepki olarak 5 üniversitede eğitim durdurulurken bazı bölgelerde öğretmenler de protestolara katılıyor.