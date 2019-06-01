Son Dakika Haberleri: Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı
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Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devraldı.

Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devraldı.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin geçici üyelerinden Kuveyt, haziran ayı için dönem başkanlığını Endonezya'dan devraldı.
2018-2019 yılları için konseye ikinci kez seçilen Kuveyt, ilk olarak 1979 yılında BM Güvenlik Konseyinde koltuk kazanmıştı.
BM Güvenlik Konseyine üçüncü kez dönem başkanlığı yapacak olan Kuveyt, bu ay savaş ve çatışmalarda kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler ile ilgili konseye bir karar tasarısı getirecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:20 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuveyt, Güncel
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