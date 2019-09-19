Kuveyt Büyükelçisi Zawavi belediyeyi ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi'yi makamında ağırladı.



Bir dizi temasta bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir şeref defterini imzalamasının ardından Büyükelçi Zawavi ile görüşen Başkan Beyazgül, Zawavi'yi Şanlıurfa'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuveyt Büyükelçimiz ve kardeşimiz, dostumuz Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi Şanlıurfamızı ziyarete geldi. Şanlıurfa bir ensar şehri. Yakından tanıyayım, problemlerini öğreneyim, insanlarını tanıyayım diye bir Kuveyt Büyükelçisinin buraya ziyarete gelmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Büyükelçi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi ve devlet başkanına teşekkür ediyoruz. Kuveyt ve Türkiye'nin istişare edeceği çok konular var. Birçok ortak nokta var. Biz bu buluşmamızı ilerde daha verimli çalışmalara dönüştüreceğiz. Biz şunu arzu ederiz ki bu güzel ziyareti dünyanın diğer ülkeleri de örnek alsın. Bütün Kuveyt halkına da buradan selamlarımı iletiyorum" dedi.



Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi da, "Bu ziyaretten dolayı müşerref oldum. Şanlıurfa'ya ikinci ziyaretim. Bir daha tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Daha güzel günler için geleceğiz. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA