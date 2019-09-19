Son Dakika Haberleri: Kuveyt Büyükelçisi Zawavi belediyeyi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Kuveyt Büyükelçisi Zawavi belediyeyi ziyaret etti

13 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi'yi makamında ağırladı.

Kuveyt Büyükelçisi Zawavi belediyeyi ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi'yi makamında ağırladı.


Bir dizi temasta bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir şeref defterini imzalamasının ardından Büyükelçi Zawavi ile görüşen Başkan Beyazgül, Zawavi'yi Şanlıurfa'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuveyt Büyükelçimiz ve kardeşimiz, dostumuz Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi Şanlıurfamızı ziyarete geldi. Şanlıurfa bir ensar şehri. Yakından tanıyayım, problemlerini öğreneyim, insanlarını tanıyayım diye bir Kuveyt Büyükelçisinin buraya ziyarete gelmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Büyükelçi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi ve devlet başkanına teşekkür ediyoruz. Kuveyt ve Türkiye'nin istişare edeceği çok konular var. Birçok ortak nokta var. Biz bu buluşmamızı ilerde daha verimli çalışmalara dönüştüreceğiz. Biz şunu arzu ederiz ki bu güzel ziyareti dünyanın diğer ülkeleri de örnek alsın. Bütün Kuveyt halkına da buradan selamlarımı iletiyorum" dedi.


Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi da, "Bu ziyaretten dolayı müşerref oldum. Şanlıurfa'ya ikinci ziyaretim. Bir daha tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Daha güzel günler için geleceğiz. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Ankara, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
Üniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücü tahliye edildi İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 17:51:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt Büyükelçisi Zawavi belediyeyi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]