Son Dakika Haberleri: Kuveyt Büyükelçisi Zawawi'den Şanlıurfalılara Teşekkür
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Kuveyt Büyükelçisi Zawawi'den Şanlıurfalılara Teşekkür

25 dakika önce

Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Kuveyt Büyükelçisi Zawawi'den Şanlıurfalılara Teşekkür, System.String[]

Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.


Önceki gün Şanlıurfa'ya gelerek okul açılışlarına katılan ve bazı ziyaretlerde bulunan Kuveyt Büyükelçisi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu.


Valilik girişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Zawawi, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Vali Erin tarafından ağırlanan Zawawi, Türkiye-Kuveyt dostluk ve kardeşliğini geliştiren birlikteliklerinin devam etmesini dilediklerini ifade ederek, Kuveytli hayır kuruluşlarının Şanlıurfa'da yürüttüğü faaliyetlere desteklerinden dolayı Vali Erin'e ve tüm Şanlıurfalılara teşekkür etti. Büyükelçi Zawawi'yi Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Vali Erin de iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağının, mazlum ve mağdur Suriye vatandaşlarına yardım vesilesi ile geliştiğini, bu birlikteliğin gelişmesine katkı sunan Kuveyt Emirliği başta olmak üzere tüm Kuveytlilere teşekkür etti.


Vali Erin'in, ziyaret anısına Göbeklitepe yağlı boya tablosu hediye ettiği Zawawi, akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kuveyt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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