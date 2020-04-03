Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Kuveyt'den gelen 132 Türk işçisi Trabzon'da karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye'ye getirildi. Ordu- Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçilerden 132'si karayolu ile Trabzon'da 14 günlük karantinaya alındı. Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğüne 5 otobüsle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateş taramasından geçirilen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi.

(İHA)