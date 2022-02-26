Kuveyt dernekleri Hatay'dan Suriye'ye 62 tır insani yardım gönderdi - Son Dakika
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Kuveyt dernekleri Hatay'dan Suriye'ye 62 tır insani yardım gönderdi

26.02.2022 15:47
Kuveyt dernekleri Hatay'dan Suriye'ye 62 tır insani yardım gönderdi

Kuveyt merkezli derneklerce temin edilen 62 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Kuveyt merkezli derneklerce temin edilen 62 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Uluslararası Al Rahma Derneği, Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği ile Şam Hayır ve Yardımlaşma Derneğinin organizesinde temin edilen yardımlar için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında bulunan tır garajında uğurlama töreni düzenlendi.

Programda konuşan Uluslararası Al Rahma Derneği Suriye Sorumlu Müdürü Valid El Süvelim, bölgeye yapılan yardımların devam edeceğini söyledi.

Yardımların, Kuveyt Milli Günü dolayısıyla ortak şekilde yapıldığını ifade eden Süvelim, un, kömür ve battaniyeden oluşan 62 tır dolusu yardımın İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirtti.

Süvelim, yardımların temininde katkısı olanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar Suriye'ye uğurlandı.

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Kuveyt, Suriye, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt dernekleri Hatay'dan Suriye'ye 62 tır insani yardım gönderdi - Son Dakika


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