Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı 22 yıl sonra görevinden istifa etti - Son Dakika

Kuveyt'te 22 yıldır Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Halid el-Carallah'ın istifa ettiği belirtildi.
Kuveyt'in El-Kabs gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed en-Nasır, Carallah'ın istifasını kabul etti.
Dışişleri Bakanı Nasır, Carallah'tan boşalan koltuğa Cemal el-Ganim'i atadı.
Haberde, Carallah'ın 22 yıl sonra gelen istifasının nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığında 1971'de çalışmaya başlayan ve çeşitli diplomatik pozisyonlarda görev yapan Carallah, 1999'da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak vazifelendirilmişti.
Kaynak: AA
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