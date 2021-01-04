Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah: "Suudi Arabistan sınırlarını Katar'a yeniden açacak" - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah: "Suudi Arabistan sınırlarını Katar'a yeniden açacak"

04.01.2021 22:14
Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah:

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar'a kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar'a kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Katar sınırların yeniden açılması için anlaşmaya vardı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar'a olan kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar'a uyguladığı ambargoyu da kaldıracağını belirtti.

Suudi Arabistan, üç yıl önce "terörizmi" desteklediği iddiaları ile Katar'a olan sınırlarını kapatmış ve abluka altına almıştı. Katar, ise Suudi Arabistan'ın iddialarını sürekli olarak reddetmişti. - KUVEYT

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah: 'Suudi Arabistan sınırlarını Katar'a yeniden açacak' - Son Dakika


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