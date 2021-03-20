Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah karantinada - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah karantinada
20.03.2021 23:53
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah, korona virüs testi pozitif çıkan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmesinin ardından kendini karantinaya aldı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah, korona virüs testi pozitif çıkan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmesinin ardından kendini karantinaya aldı.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın korona virüs testinin pozitif çıktığının bildirilmesinin ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah kendini karantinaya aldı. Geçtiğimiz 18-19 Mart tarihleri arasında 2 günlük ziyaret kapsamında Han ile görüşen El Sabah, kendini tedbir amaçlı olarak izole ettiğini açıkladı. El Sabah'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. - İSLAMABAD
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