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Kuveyt Dışişleri Bakanı, Lübnan'a sundukları önerilere yanıt aldıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Lübnan'a sundukları önerilere yanıt aldıklarını açıkladı Açıklaması

30.01.2022 20:26
Kuveyt Dışişleri Bakanı, Lübnan'a sundukları önerilere yanıt aldıklarını açıkladı Açıklaması

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için sundukları önerilere yanıt aldıklarını belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için sundukları önerilere yanıt aldıklarını belirtti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Arap dışişleri bakanları istişare toplantısı Kuveyt'te gerçekleşti.

Arap ulusal güvenliğinin korunması, Filistin meselesi ve Arap dünyasını ilgilendiren sorunların değerlendirildiği toplantının akabinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt basın toplantısı düzenledi.

Sabah konuşmasında, 22-23 Ocak tarihlerinde Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret ve bu kapsamda Lübnan tarafına sunduğu önerilerle ilgili bilgi verdi.

Söz konusu önerilerin Körfez ülkeleriyle tam koordinasyon içinde sunulduğunu ifade eden Sabah, "Önerilere yanıt aldık. Lübnanlı yetkililer de teşekkür ettiler. Şimdi, Kuveyt ve Körfez ülkelerindeki ilgili makamlar, sonraki adımın ne olacağını belirlemek adına bu yanıtı değerlendirecek." dedi.

Sabah, Körfez ülkeleriyle Lübnan arasında güven tazelemek amacıyla sunulan önerilere cevap verdikleri için Lübnanlılara teşekkür etti.

İstişare toplantısına ilişkin de konuşan Sabah, Arap dünyasını ilgilendiren meselelerin açıkça ortaya konması bakımından toplantının olumlu bir atmosferde geçtiğini sözlerine ekledi.

Cezayir'in Arap Birliği zirvesi için bir tarih belirlediğini söyledi ancak buna ilişkin bilgi vermeyen Ebu Gayt, Suriye'nin Cezayir'deki zirveye katılımının, bugünkü istişare toplantısında gündeme gelmediğini kaydetti.

Lübnan tarafından Kuveyt'in söz konusu önerilerine ne cevap verildiği açıklanmazken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib 24 Ocak'ta, Kuveyt'in Körfez-Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için gönderdiği mesaja, 29 Ocak'a kadar yanıt vereceklerini belirtmişti.

Lübnan'daki yerel medyada, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ın, Körfez-Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için ilettiği mesajda bazı şartların öne sürüldüğü yer almıştı.

Mesajda, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin tüm liman ve sınır kapılarını denetimine alması, Körfez ve Lübnan arasında güvenlik iş birliğinin yapılması, 1989'da imzalanan Taif Anlaşması'nın tüm maddelerinin yerine getirilmesi, Lübnan'daki seçimlerin vaktinde yapılması ve Körfez ülkelerine herhangi bir fiili ve sözlü saldırı girişiminde bulunulmaması" gibi maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan'ın açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez, Kuveyt, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Dışişleri Bakanı, Lübnan'a sundukları önerilere yanıt aldıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuveyt Dışişleri Bakanı, Lübnan'a sundukları önerilere yanıt aldıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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