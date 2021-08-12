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(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük "lastik mezarlığından" kurtulmaya çalışıyor - Son Dakika

(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük "lastik mezarlığından" kurtulmaya çalışıyor

12.08.2021 16:26

Kuveyt, yıllar boyu biriken, çevre ve insan sağlığını tehdit eden "lastik mezarlığı" sorununa çözüm bulmak için çaba sarf ediyor.

Kuveyt, yıllar boyu biriken, çevre ve insan sağlığını tehdit eden "lastik mezarlığı" sorununa çözüm bulmak için çaba sarf ediyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki El-Cehra kentinin yaklaşık 5 kilometre güneyinde yer alan Erhıyye bölgesinde dünyanın en büyük atık araç lastiği mezarlığı bulunuyor. Aktivist Abdullah el-Bunyan'ın yaptığı açıklamaya göre bölgedeki araç lastiği sayısı 50 milyondan fazla.

Yaklaşık 20 yıldır biriken lastikler, çevreye zararlı bileşenler içermesi, dayanıklılık ömrünün çok uzun ve sayılarının çok fazla olması nedeniyle çevre sorunlarına yol açacağından dolayı tehlike arz ediyor.

Ülkede lastik mezarlığının yol açtığı son vaka ise bu yıl güneydeki Es-Salimi yolu üzerinde çıkan devasa yangındı. İtfaiye ekipleri, yangını 200 metrekarelik bir alana hapsederek kontrol altına aldı ve geri kalan lastiklerin yanmasını engelledi.

Lastik mezarlığında meydana gelen yangınlar

Erhıyye lastik dosyası krizi, yaklaşık on yıl önceye uzanıyor. Bölgede Nisan 2012'de patlak veren yangın, devasa boyutlardaki lastik mezarlığını gündeme taşıdı.

Nisan 2012'deki ilk lastik yangınını söndürme çalışmaları 3 gün sürdü. Kasım 2019'da çıkan başka bir yangının kontrol altına alınması ise uzun sürdü. Ardından Ekim 2020'de büyük maddi kayıplara neden olan bir yangın daha çıktı.

Kuveyt hükümetinin sorun karşısındaki çabaları

Kuveyt hükümetinin ise yıllara dayanan bu soruna çözüm için bazı önlemler aldığı belirtiliyor.

Erhıyye, Es-Salimi bölgesine taşınmak üzere Saad el-Abdullah kentindeki büyük bir iskan projesine dahil edildi. Söz konusu nakil işleminin bu ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

Araç lastiklerinin yol açtığı zararın azaltılması kapsamında da bir şirketin Erhıyye bölgesinde bulunan 5 milyon lastiği en fazla 9 ay içinde ihraç etme talebi, Gümrük Genel İdaresi tarafından mart ayında onaylandı.

Ayrıca atıl haldeki lastikler, hükümet tarafından bölgede kurulan fabrikalarda, endüstriyel sektörlerde kullanılmak üzere parçalanıyor.

Lastikleri kesmek, ihraç etmek ve geri dönüşüm için kullanmak üzere mevcut fabrikaya ek olarak iki fabrikanın daha kurulumuna başlandı. Hükümet, bu alanda çalışmak üzere 5 fabrikanın aşamalı şekilde kurulmasını planlıyor.

57 milyon lastikten 48 milyonu parçalandı

Kuveyt Sanayi Heyeti Genel Müdürü Abdulkerim Taki, daha önceki açıklamasında 57 milyon lastiğin 48 milyonunun Erhıyye bölgesinde kesildiğini açıkladı.

Hükümet, kalan lastikleri Es-Salimi kentinde hasarlı ve kullanılmış lastiklerin toplanması için belirlenen yeni alana transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geri dönüşüm tesislerinin kurulması

Kuveyt Belediye Meclis Üyesi Hasan Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Es-Salimi bölgesinde 3 lastik geri dönüşüm tesisinin kurulması için Sanayi Kamu Kurumuna ait olarak iki milyon metrekarelik bir alan tahsis edildi." dedi.

Kemal, belirlenen alanda lastik, kağıt, plastik ve benzeri nesneler için yaklaşık 52 geri dönüşüm tesisinin yer almasını planladıklarını ifade etti.

Belediye Meclisindeki Cehra Komitesi Başkanı Hamud el-Anzi de "Lastiklerin taşınması için çalışılıyor ancak lastiklerin sayısı karşısında var olan imkan ve sarf edilen çabalar yetersiz kalıyor." ifadesini kullandı.

Anzi, lastiklerin taşınmasına katkıda bulunmak için gönüllü çalışmaların önünün açılması gerektiğini belirtti.

Cehra Komitesi Başkanı, büyük nakliye ve ağır ekipman şirketlerine de sosyal sorumluluk çerçevesinde lastik taşımacılığına ivme kazandırmak için katkıda bulunma çağrısı yaptı.

(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor
(DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük lastik mezarlığından kurtulmaya çalışıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Kuveyt dünyanın en büyük 'lastik mezarlığından' kurtulmaya çalışıyor - Son Dakika


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