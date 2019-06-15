Son Dakika Haberleri: Kuveyt'e Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Kuveyt'e Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

2 saat önce

Kuveyt'te bazı siyasi hareketler, hükümetten, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını boykot etmesini istedi.

Kuveyt'e Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı, System.String[]
Kuveyt'te bazı siyasi hareketler, hükümetten, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını boykot etmesini istedi.
Müslüman Kardeşler Teşkilatına bağlı "İslami Anayasal Hareket" (Hadas), "Kuveyt Demokratik Forumu", "Ulusal Halk Hareketi", "Ulusal İttifak Birliği", "Arap Akımı", "Kuveyt İlerlemeci Hareketi", "Kuveyt Liberal Hareketi", "Sivil Muhafazakarlar Partisi", "Halkçı İşçi Hareketi", "Ulusal Bağlılık Birliği", "Ulusal İslami İttifak" ve "Adalet ve Barış Birliği", Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan çalıştayla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu çalıştayın İsrail'le normalleşmenin ve Yüzyılın Anlaşması planının pazarlanması için düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarının kalkınması ve refahını amaçladığı bahanesiyle Arap ülkelerini çalıştaya katılmaya zorlama girişimlerinin endişeyle takip edildiği kaydedildi.
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, önceki gün, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına henüz davet edilmediklerini açıklamıştı.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenlenecek olan "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Manama, Kuveyt, Bahreyn, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var ABD'den yeni Türkiye açıklaması: Aramızın açılmasına izin vermeyeceğiz Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt'e Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]