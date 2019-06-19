Son Dakika Haberleri: Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak'ta
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Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak'ta

2 gün önce

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, az önce Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak'ta, System.String[]
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, az önce Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Irak'a resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı. Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşecek olan Kuveyt Emiri, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve Irak'ın imarı konusundaki ülkesinin rolünü ele alması bekleniyor. En son 2012 yılında Irak'ı ziyaret eden Sabah'ın gündeminde ayrıca, son dönemde körfezde petrol gemilerine yapılan saldırıları da ele alacağı gelen bilgiler arasında.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
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