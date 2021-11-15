Kuveyt Emiri bazı yetkilerini "geçici" olarak Veliaht Prens'e devretti - Son Dakika

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, bazı yetkilerinin kullanımını "geçici" olarak Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir'e bıraktı.

Emirlik Divan İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah'ın konuya ilişkin kısa açıklaması Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer aldı.

Açıklamada, Veliaht Prens Meşal'in Kuveyt Emiri'nin anayasal yetkilerinden bazılarını "geçici" olarak kullanması yönünde bir emirlik kararnamesi yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, geçici yetki devrinin sebebi ve kapsamına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Kuveyt Emiri dün Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin yaklaşık bir hafta önce sunulan istifasını kabul etmişti. Kuveyt Emiri'nin yayımladığı kararnamede Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiği ancak yeni kabine oluşturulana kadar bakanların görevlerinde kalacakları ifade edilmişti.