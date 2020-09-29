Kuveyt Emiri hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuveyt resmi televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 91 yaşındaki Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Kuveyt Emiri, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

(İHA)