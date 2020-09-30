Kuveyt Emiri için taziye mesajları - Son Dakika

Kuveyt Emiri için taziye mesajları

Fetih ve Hamas Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı.

Kuveyt Emiri için taziye mesajları, System.String[]

Fetih ve Hamas Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı.

Fetih Hareketinden yayımlanan taziye mesajında, Kuveyt Emiri'nin bölgedeki duruşundan övgüyle bahsedilerek, "Filistin davası dahil olmak üzere sürekli olarak İslam ümmetinin meselelerinden yana durduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Kuveyt Emiri, istisnai bir Arap lideriydi. Filistin'in haklı davasının her daim destekçisiydi." denildi.

Hamas Hareketi de taziye mesajında, "Kuveyt Emiri'ni kaybetmenin acısını, Filistin halkı ve bir bütün olarak İslam ümmeti çekiyor." ifadelerine yer verilerek, Kuveyt halkına başsağlığı dilendi.

İİT ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin ayrı ayrı yayımlanan taziye mesajlarında Kuveyt Emiri'nin vefatı, "Büyük bir kayıp" olarak nitelendirildi.

Arap Birliği de taziye mesajında, Kuveyt Emiri'nin "Ender bir Arap lideri" olduğu vurgulanarak, Kuveyt halkına başsağlığı dilendi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, dün 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

Kuveyt Emiri'nin hayatını kaybetmesinin ardından Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de yas ilan edildi.

Şeh Sabah, Kuveyt, Sabah, İslam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 03:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri için taziye mesajları - Son Dakika

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