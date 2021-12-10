Kuveyt Emiri ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgesel konular ve iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emir Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile başkent Kuveyt'teki Yemame Sarayı'nda görüştü.

İkili, bölgesel konular ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda ortak iş birliğinin yanı sıra Körfez halklarının ortak çıkarlarına hizmet için Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) beklentileri geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

Kuveyt Emiri'nden Bin Selman'a şeref madalyası

Görüşmede Kuveyt Emiri Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a Kuveyt'in en yüksek nişanı olan ve sadece devlet ziyaretlerinde verilen şeref madalyası "Mübarek el-Kebir"i takdim etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde, 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı.

Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn temaslarının ardından bugün Kuveyt'e gelmişti.