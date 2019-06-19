Kuveyt Emiri Körfez Savaşı sonrası ikinci kez Irak'ta

Kuveyt
Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birinci Körfez
Savaşı sonrası ikinci kez geldiği Bağdat
'ta Irak
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
tarafından resmi törenle karşılandı.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandığı belirtildi.
Karşılama töreninin ardından Bağdat'taki Selam Sarayı'nda bir araya gelen iki liderin, bölgenin istikrarı için mevcut gerginliğin yatıştırılması ve Irak'ın yeniden imar sürecini ele aldığı kaydedildi.
Şeyh Sabah'ın Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı
Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Birinci Körfez Savaşı sonrası ilk kez 2012'de Irak'a gelmişti.