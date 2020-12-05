Kuveyt Emiri'nden ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine teşekkür mektubu - Son Dakika

Kuveyt Emiri'nden ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine teşekkür mektubu

05.12.2020 16:09
Kuveyt Emiri'nden ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine teşekkür mektubu, System.String[]

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez krizinin çözümüne yönelik çabalarından dolayı ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine teşekkür mektubu gönderdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez krizinin çözümüne yönelik çabalarından dolayı ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine teşekkür mektubu gönderdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Nevvaf, Körfez krizinin çözümü yolunda bir anlaşmaya varılmasına yönelik çabalarından dolayı ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine gönderdiği mektupla teşekkür etti.

Şeyh Nevvaf, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye gönderdiği mektupta, "Kardeşler arasında anlaşmaya varmak için atılan bu mübarek adım, sizlerin Körfez'in kazanımları, birliği ve dayanışması için sarf ettiğiniz çabayı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Nevvaf, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği mektupta da,"Kardeşler arasında varılan uzlaşı, Körfez'in birliğini, bütünlüğünü ve bölgedeki ortak Arap iş birliğini yeniden temin eden bir başarıdır." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt Emiri, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta ise şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmazlığın ilk günlerinden itibaren dost ülke ABD'nin gösterdiği büyük çabalardan dolayı en içten takdir ve teşekkürlerimi sunmaktan mutluluk duyarım."

Nevvaf, ABD Başkanı'na gönderdiği mektupta ayrıca Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'e de çabalarından dolayı teşekkür etti.

Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

Katar ve Suudi Arabistan Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de hemen ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da sosyal medya hesabından, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Bu durum Körfez bölgesinde krize yol açarken Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddetmişti.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Şeh Sabah, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri'nden ABD, Suudi Arabistan ve Katar liderlerine teşekkür mektubu - Son Dakika


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