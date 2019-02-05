Kuveyt Emiri'nden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a Mesaj

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yazılı bir mesaj gönderdi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın mesajını Emirlik Divan İşleri Bakan Yardımcısı Şeyh Muhammed Abdullah
el-Mubarek es-Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a teslim etti.
Mesajın içeriğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Carallah, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Körfez
krizinde ara buluculuk rolünü üstlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Körfez krizinde yeni bir gelişme yok. Kuveyt yeniden Körfez'in saflarını birleştirecek bütün yeni fikirlere açık." ifadelerini kullanmıştı.
Şeyh Sabah dün Katar
Emiri ile görüşmüştü
Beraberindeki heyetle dün Kuveyt'e giden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah ile görüşmüştü.
Suudi Arabistan, Mısır
, Bahreyn
ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), 5 Haziran
2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.