Kuveyt Emiri Nevvaf, kardeşi Meşal el-Ahmed'i Veliaht tayin etti - Son Dakika

Kuveyt Emiri Nevvaf, kardeşi Meşal el-Ahmed'i Veliaht tayin etti

07.10.2020 14:03
Kuveyt Emiri Nevvaf, kardeşi Meşal el-Ahmed'i Veliaht tayin etti, System.String[]

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kardeşi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Veliaht tayin etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es- Sabah, kardeşi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Veliaht tayin etti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, "Sabah ailesi, yeni Veliahtın seçilmesini tebrik ediyor ve Meşal el-Ahmed'e başarı dileklerinde bulunuyor." dedi.

Ülkede yayın yapan "El-Kabas" gazetesi de perşembe günü yapılacak Meclis oturumunda yeni Veliaht için "biat töreni" düzenlenmesine yönelik Emirlik kararının parlamentoya gönderileceğini yazdı.

Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, dün yaptığı açıklamada, Kuveyt Emiri'nin yeni Veliahtı belirlemesi durumunda parlamentoda perşembe günü "biat töreni" yapılacağını belirtmişti.

Yeni Veliaht Meşal el-Ahmed kimdir?

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın üvey kardeşi olan 80 yaşındaki Meşal el-Ahmed, 17 yıldır Milli Muhafızlar Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Meşal el-Ahmed, Milli Muhafızlar Başkanı'nın rahatsızlığı dolayısıyla Milli Muhafızlar'ın fiili başkanı konumundaydı.

Kuveyt'in 1921-1951 yıllarındaki Emiri Şeyh Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 7. oğlu olan yeni Veliaht, aynı zamanda vefat eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tedavi amaçlı seyahatlerinin tümünde eşlik etmişti.

Meşal el-Ahmed, vefat ettiği son ABD yolculuğunda da Emir Sabah'ın yanında bulunuyordu.

Şeh Sabah, Kuveyt, Milli, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri Nevvaf, kardeşi Meşal el-Ahmed'i Veliaht tayin etti - Son Dakika

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