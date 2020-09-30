Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla 7 Arap ülkesinde yas ilan edildi - Son Dakika

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de yas ilan edildi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "sağduyulu ve insaflı büyük bir lideri kaybettik" ifadelerine yer verildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, 3 gün süreyle yas ilan edilmesi ve bayrakların yarıya çekilmesi talimatı verdi.

-Mısır

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Arap ve İslam aleminin, en değerli adamlarından birini kaybettiğini" belirterek, ülkede 3 gün süreyle yas ilan etti.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah yaptığı yazılı açıklamada, değerli merhum Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için kraliyet sarayında 40 gün süreyle yas tutulacağını duyurdu.

Öte yandan Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin halkının ve davasının büyük abisi" olarak nitelendirdiği Kuveyt Emiri Sabah için yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini kaydetti. Abbas, yas süresine ilişkin bilgi vermedi.

-Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kuveyt Emiri'ni "ılımlı, sağduyulu ve şövalye ruhlu" olarak nitelendirerek, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 3 gün yas ilan edildiğini, bayrakların yarıya çekildiğini ve televizyon, radyo programlarının buna göre düzenlendiğini ifade etti.

BAE ve Bahreyn

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn de Kuveyt Emiri Sabah için yas ilan ettiklerini ve bayrakları yarıya indirdikleri yönünde açıklama yaptı.

-Suudi Arabistan

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de Emir Sabah'ın "başarı ve bağışlarla dolu bir hayat yolculuğunun ardından göçtüğünü" belirtti.

-Irak

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, "Vefatıyla bölgenin, bölgesel güvenliği ve istikrarı desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayan bir adamı kaybettiğini" vurguladı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, cömert bir insan, deneyimi bir politikacı ve dürüst bir akıl hocası olarak tanıdığımız Kuveyt Emiri'nin ölümüyle Irak'ın bir destekçisini kaybettiğini ifade etti.

-Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Kuveyt Emiri'ni "eşsiz bir lider" olarak nitelendirerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami de taziye telgrafı göndererek, Arap ve İslam aleminin büyük kaybı için taziyelerini sundu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam vefat eden Kuveyt Emiri'nin Yemen'de uzun yıllardır devam .eden savaşı söndürmeye istekli olduğuna işaret etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.