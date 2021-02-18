Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı - Son Dakika

Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı

18.02.2021 03:47
Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı, System.String[]

Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, perşembe gününden itibaren parlamento oturumlarının bir ay ertelenmesi yönünde emirlik kararnamesi çıkardı.

Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, perşembe gününden itibaren parlamento oturumlarının bir ay ertelenmesi yönünde emirlik kararnamesi çıkardı.

Kuveyt haber ajansı Kuna'nın olaya ilişkin verdiği haberde, kararnamenin Kuveyt Anayasasının 106'ncı maddesine dayandığı belirtildi.

Söz konusu maddenin, ülke emirine bir ayı geçmemek ve tekrarlanmamak kaydıyla parlamento oturumunun ertelenmesi yönünde kararname çıkarma hakkı tanıdığı kaydedildi.

Kuveyt'te kabinenin kurulmasındaki gecikme nedeniyle hükümet ile muhalefet arasında tırmanan anlaşmazlık ilk kez yaşanıyor. İstifa eden hükümetin olduğu parlamento oturumlarındaki sürekli devam eden aksamalarla milletvekillerinin istifa etmiş bir hükümet başkanına yeniden hükümeti kurma yetkisi verilmesini reddetmesi krizin tırmanmasına neden oldu.

Öte yandan Kuveyt Emiri'nin söz konusu kararnamesi istifa etmiş olan bir hükümetin hazır olduğu parlamento oturumlarının yasal olup olmadığı konusundaki karşıt görüşler olmasından kaynaklandığına işaret edildi. Ayrıca, anayasal bir boşluk oluşmaması için iki hafta içinde hükümetin kurulması gerekiyor.

Ancak oturumların anayasaya aykırı olduğunu öne sürenlere karşı Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk el-Ganim tartışmalara hakkında yaptığı açıklamada, istifa etmiş olan bir hükümetin bulunduğu parlamentoda oturum düzenlemenin yasal olduğuna dair emsaller bulunduğunu vurgulamıştı.

Krize götüren süreçte neler oldu

Ülkede yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

Ancak milletvekillerinin "Anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah Halid aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermesi üzerine, kabine üyeleri 12 Ocak'ta Başbakan'a istifalarını sunmuştu.

Bunun ardından Başbakan Sabah Halid hükümetin kurulmasından bir ay sonra 13 Ocak'ta istifasını sunmuş, Kuveyt Emiri de 18 Ocak'ta hükümetin istifasını kabul etmişti.

Kuveyt Emiri, 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevini yine Şeyh Sabah Halid'e vermişti.

Parlamento, Kuveyt, İstifa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Restoranlar ve kafeler hangi kriterlerle açılacak? Bilim Kurulu üyesi esnafın merak ettiği detayları anlattı Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik         
00:49
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı         
23:26
Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı         
22:30
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı         
19:49
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi         
15:08
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı         
12:18
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 04:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt Emiri, parlamento oturumlarına bir ay ara verilmesi kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei