Kuveyt Emiri, sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndü - Son Dakika

Kuveyt Emiri, sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndü
23.03.2021 23:19
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah????'ın???, rutin sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndüğü açıklandı.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah????'ın???, rutin sağlık kontrolleri için gittiği ABD'den ülkesine döndüğü açıklandı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Nevvaf'ın ABD'deki sağlık kontrolleri sorunsuz tamamlandı.
Emir Şeyh Nevvaf'ın 3 hafta önce gittiği ABD'den ülkesine döndüğü bildirildi.
Kuveyt Emiri, 4 Mart'ta rutin sağlık kontrolleri için ABD'ye gitmişti.
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