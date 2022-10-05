Kuveyt Emiri, Başbakan'ın istifasını 2 Ekim'de kabul etmiş ve yeni kabine kurulana kadar geçici olarak görevlendirmişti.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Nevvaf, parlamento seçimlerinin ardından geçen hafta istifa eden kabinenin yerine yenisinin kurulmasını içeren Emirlik kararnamesi yayımladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te hükümeti kurma görevi, mevcut Başbakan'a verildi - Son Dakika

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