Kuveyt Emiri'nin sağlık kontrolleri için gittiği İtalya'da ne kadar kalacağına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

İtalya, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf mutat sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti - Son Dakika

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