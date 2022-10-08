Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf mutat sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf mutat sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti

08.10.2022 18:22
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf mutat sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın mutat tıbbi muayeneleri için İtalya'ya gittiği bildirildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın mutat tıbbi muayeneleri için İtalya'ya gittiği bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, öğleden sonra Emir Şeyh Nevvaf'ın mutat tıbbi muayenelerini olmak üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Şeyh Nevvaf'ı, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın havaalanından uğurladığı kaydedildi.

Kuveyt Emiri'nin sağlık kontrolleri için gittiği İtalya'da ne kadar kalacağına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf (85) 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.

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Kaynak: AA

İtalya, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf mutat sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti - Son Dakika

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