Kuveyt: "Filistin meselesinde adil çözüm, sadece uluslararası kararlarla sağlanabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt: 'Filistin meselesinde adil çözüm, sadece uluslararası kararlarla sağlanabilir' - Son Dakika

Kuveyt: "Filistin meselesinde adil çözüm, sadece uluslararası kararlarla sağlanabilir"

24 dakika önce

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesi için adil çözümün sadece uluslararası meşru kararlarla sağlanabileceğini belirtti.

Kuveyt:

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesi için adil çözümün sadece uluslararası meşru kararlarla sağlanabileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin meselesi için adil ve kapsamlı çözüm, ancak ilgili uluslararası kararlara bağlı kalınması yoluyla sağlanabilir. Bunların başında da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması geliyor." ifadesi kullanıldı.

"ABD'nin Filistin meselesine çözüm bulma ve Arap- İsrail çatışmasını sonlandırma çabalarının takdir edildiği" belirtilen açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkının tercihlerini destekleme konusundaki tutumunun değişmez olduğu vurgulandı.

Trump'ın sözde barış planı


ABD Başkanı Trump önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.


Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Filistin, Kuveyt, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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