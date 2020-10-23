Kuveyt, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı - Son Dakika

Kuveyt, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı

23.10.2020 21:01
Kuveyt, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı, System.String[]

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı.

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı.

Meclis Başkanı Ganim, yaptığı yazılı açıklamada, İslam sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.

Milletvekili Ahmed el-Fadl da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığını özgürlük kisvesine bürünen aşırılığı engellemek için uluslararası diplomatik çaba harcaması çağrısında bulundu.

Fadl, "Dini aşırılığın en tehlikeli biçimi, en güçlü demokratik ülkeler tarafından benimsenen aşırılıktır ve bu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın dengesiz ve aşırılık yanlısı açıklamalarında açıkça görülmektedir." ifadesini kullandı.

Kuveyt İhvanı'nın siyasi kanadı HADES de yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacakları yönündeki açıklamasını kınadı.

Kuveyt hükümeti ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na Hz. Muhammed'i ve İslam dinini savunmaları çağrısında bulunulan açıklamada, olayın kınanması ve Fransa'nın Kuveyt Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması istendi.

Fransız mallarını piyasadan çekme kampanyası başlatıldı

Öte yandan, Kuveyt Tüketici Dernekleri Federasyonu, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürün yayınlanmasına tepki olarak Fransız ürünlerini ülkenin en büyük pazarı olan derneklerden geri çekmek için büyük bir kampanya başlattı.

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayının ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son olarak bir basın açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim'de bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Polis, ülke genelinde 50'den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı, Hz.Muhammed, Kuveyt, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı - Son Dakika

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