Kuveyt Hava Yolları, Trabzon, Bodrum ve İzmir'e doğrudan seferler başlatıyor - Son Dakika
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Kuveyt Hava Yolları, Trabzon, Bodrum ve İzmir'e doğrudan seferler başlatıyor

07.04.2022 18:04
Kuveyt Hava Yolları, Trabzon, Bodrum ve İzmir'e doğrudan seferler başlatıyor

Kuveyt Hava Yolları, 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Trabzon, İzmir ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

Kuveyt Hava Yolları, 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Trabzon, İzmir ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

Kuveyt Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'a 28 Nisan tarihinden itibaren cumartesi, salı ve perşembe olmak üzere haftada üç gün uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Bodrum'a 30 Nisan'dan itibaren cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri birer uçuş düzenleneceği aktarılan açıklamada, 5 Haziran'dan sonra ise İzmir'e haftalık iki uçuş yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Kuveyt Hava Yolları Yürütme Kurulu Başkanı Muin Razuki, şirketlerinin dünyanın farklı noktalarına uçuş ağını genişletme planı çerçevesinde Türkiye'ye yeni uçuşlar başlatacaklarını bildirdi.

Yaz aylarında Trabzon, İzmir ve Bodrum'a seyahatlerde artış görüldüğüne dikkati çeken Razuki, yeni seferlerle Türkiye'nin 5 farklı noktasına uçuş gerçekleştireceklerini kaydetti.

Razuki, bu yıl turizm mevsiminde ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade etti.

Kuveyt Hava Yolları, halihazırda İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlar gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

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