Kuveyt Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika
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Kuveyt Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi

6 saat önce

Kuveyt'te bu yıl 2'cisi düzenlenen havacılık fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kuveyt Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Kuveyt'te bu yıl 2'cisi düzenlenen havacılık fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.


Kuveyt'in El Fervaniye Valiliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kuveyt Havacılık Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Dün başlayan ve 18 Ocak'a kadar sürecek fuarda, en az 30 ülkeden yaklaşık 70 ticari ve askeri uçak tanıtılıyor.


Fuarın açılış töreninde konuşan Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürü Şeyh Selman Al Sabah, bu yıl gerçekleştirilen fuara çok sayıda uzman uluslararası şirketin katıldığını söyledi. Al Sabah, Askeri ve ticari uçaklar, özel uçaklar, hava ambulansları ile helikopterler de dahil olmak üzere son teknoloji uçak türlerinin fuarda sergileneceğini ifade etti. Al Sabah ayrıca, küresel havacılık teknolojisiyle ilgili çeşitli seminerler düzenleneceğini kaydetti.


Öte yandan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ilk kez Kuveyt Havacılık Fuarı'na katılacak. HÜRKUŞ maket modeli ile fuarda yer alacak olan TUSAŞ, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile yeni iş birliği modeli geliştirmek için temaslarda bulunacak.


Kuveyt Havacılık Fuarı ilk kez Ocak 2018'de gerçekleştirilmişti. - KUVEYT

Kuveyt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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