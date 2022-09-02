Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a sefer düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a sefer düzenleyecek

02.09.2022 00:42
Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a sefer düzenleyecek

Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a ticari seferlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a ticari seferlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kuveyt Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'na taraftarların katılımı için Katar'ın başkenti Doha'ya uçak seferlerinin düzenleneceği belirtildi.

Katar'a gidiş ve dönüş yönüne günde 13 sefer yapılacağının ifade edildiği açıklamada, satılacak paket içerisinde gidiş ve dönüş yönüne uçuşların yanı sıra maç biletinin dahil olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi, 2022 FIFA Dünya Kupası ve turnuva kapsamındaki etkinlikleri takip eden basın mensuplarına hizmet verecek Katar Medya Portalı'nın kurulduğunu açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, basın mensuplarına stüdyo rezervasyonu yapılması ve medya turlarına katılımın sağlanması gibi hizmetlerin sunulacağı duyuruldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın, Katar'daki 8 stadyumda 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı Katar ve BM'den, Gazze'de çatışmayı önleme görüşmesi Katar ve BM'den, Gazze'de çatışmayı önleme görüşmesi
Kaynak: AA

Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a sefer düzenleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında Union Deportiva Algaida ile anlaştı
00:14 Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı
23:21 Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
23:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi
23:18 TFF binasına yapılan saldırıyı ortaya çıkaran ayrıntı! Polis memurunun çektiği fotoğraf olayı çözdü
23:02 Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı!
22:57 Fatih'te taksici terörü! Kovaladıkları adamı tekme tokat dövdüler
22:55 Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
22:43 Yaşlı kadın 22 dakika boyunca hem kansız hem de kalpsiz hayatta kalma mücadelesi verdi
21:49 Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 00:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a sefer düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement